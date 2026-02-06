Maldini si presenta alla Lazio: "Cosa mi manca? Avere persone che credono in te fino in fondo"

Daniel Maldini, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan e ultimo di una grande dinastia, oggi è stato presentato come calciatore della Lazio, che lo ha prelevato nel mercato di gennaio dall'Atalanta. A Bergamo le cose non sono andate bene per il figlio di Paolo e a Roma il giovane calciatore vuole ravvivare la sua carriera. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

Le prime parole di Daniel Maldini come giocatore della Lazio: "Il primo pensiero è molto positivo, mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Qualcuno già lo conoscevo, non vedo l'ora di giocare e spero di iniziare a far vedere presto quello che posso fare"

Cosa ti manca per mostrare le tue qualità?

"Non credo di convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore"

La Lazio può essere l'ambiente giusto per fare l'ultimo salto di qualità?

"Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l'ora di scendere in campo e aiutare la squadra"