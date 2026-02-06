Musah, non un gran momento: tre panchine nelle ultime quattro gare

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il dettaglio del borsino dei giocatori rossoneri in prestito.

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Non un grandissimo momento per il centrocampista americano che continua nella sua stagione caratterizzata dallo scarso minutaggio. Negli ultimi quattro impegni dell'Atalanta, Musah è rimasto in panchina per tre partite per tutta la gara: l'unica eccezione i 52 minuti in Champions League contro l'Union St. Gilloise, gara persa per 1-0. Nel weekend contro il Como e ieri in Coppa Italia contro la Juventus, nessun secondo concesso all'americano sul terreno di gioco.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 1