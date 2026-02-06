Peter Schmeichel rivela: "Se ho una squadra preferita in Italia? Sì, il Milan da sempre"

La grandezza del Milan non svanisce mai, specialmente all'estero. I rossoneri sono la squadra italiana più vincente in Champions League e questo ha portato tanti giocatori ad essere simpatizzanti per il Diavolo. Come Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, che ad una domanda sul Milan del giornalista Alessandro Schiavone ha risposto cosi: "Hai una squadra preferita in Italia? Sì, il Milan da sempre".

