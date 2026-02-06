Peter Schmeichel rivela: "Se ho una squadra preferita in Italia? Sì, il Milan da sempre"
La grandezza del Milan non svanisce mai, specialmente all'estero. I rossoneri sono la squadra italiana più vincente in Champions League e questo ha portato tanti giocatori ad essere simpatizzanti per il Diavolo. Come Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, che ad una domanda sul Milan del giornalista Alessandro Schiavone ha risposto cosi: "Hai una squadra preferita in Italia? Sì, il Milan da sempre".
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 46
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 26
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Genoa 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19.Pisa 14
20. Hellas Verona 14
