Oggi in campo la prossima avversaria del Milan, con un nuovo tecnico

Oggi alle 14:40News
di Francesco Finulli

Questa sera alle ore 20.45 si apre il 24° turno del campionato di Serie A Enilive, un weekend che non vedrà impegnato però il Milan che recupererà questa giornata il prossimo 18 febbraio in casa contro il Como (gara rinviata a causa della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali che si terrà questa sera allo stadio San Siro). Oggi si aprirà il menù con una sfida salvezza cruciale che vedrà in campo il Pisa, che venerdì prossimo sarà il prossimo avversario rossonero.

Per i toscani sarà anche la prima gara del giovanissimo Oscar Hiljemark come tecnico, dopo l'esonero gi Alberto Gilardino: l'ex centrocampista del Genoa esordirà questa sera in casa dell'Hellas Verona. Poi la prova contro i rossoneri. Di seguito il programma della 24esima giornata di Serie A:

VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa h. 20:45 DAZN

SABATO 7/02
Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN
Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN 
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN

LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN 
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY