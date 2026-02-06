Guidi: "Rabiot sta letteralmente trascinando i suoi in ogni aspetto"

Continua la grandissima stagione di Adrien Rabiot che sembra essere arrivato al Milan nel pieno della sua maturità calcistica: il connubio con il suo mentore Massimiliano Allegri sta funzionando meglio che mai e i risultati si vedono ogni partita sul terreno di gioco. Il francese anche a Bologna è stato il migliore in campo, come in molte altre occasioni. A parlare del centrocampista transalpino è stato oggi Marco Guidi, collega della Gazzetta dello Sport, che gli ha dedicato un pezzo in primo piano.

Il commento del collega della rosea Marco Guidi: "Se nella prima parte della stagione Rabiot era stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall’inizio del 2026 Adrien sta letteralmente trascinando i suoi in ogni aspetto del gioco. Anche con i gol, il suo tallone d’achille fino all’8 dicembre, quando si è sbloccato con una botta da fuori contro il Torino. L’ex Marsiglia, poi, ne ha segnati altri tre nel nuovo anno, tutti su azione. Da Capodanno a oggi, l’unico milanista che regge il passo è il connazionale Nkunku, che però ha calciato ben due rigori".