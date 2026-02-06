Catanzaro, il ds: "Cissè in un club importante ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo"

Catanzaro, il ds: "Cissè in un club importante ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo"MilanNews.it
Oggi alle 12:50News
di Francesco Finulli

Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006, talento dei più cristallini del nostro calcio, è stato il vero secondo acquisto del Milan della campagna invernale di gennaio. Il giocatore prelevato dall'Hellas Verona a titolo definitivo, è stato subito girato in prestito al Catanzaro dove ha giocato i primi sei mesi facendosi notare e mettendo in fila degli ottimi numeri: sei gol in 21 gare. Il direttore sportivo della squadra calabrese Ciro Polito è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare del calciomercato appena concluso e si è soffermato proprio su Cissè.

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa, riportate da uscatanzarocalcionews"Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio"