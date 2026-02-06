Catanzaro, il ds: "Cissè in un club importante ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo"

Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006, talento dei più cristallini del nostro calcio, è stato il vero secondo acquisto del Milan della campagna invernale di gennaio. Il giocatore prelevato dall'Hellas Verona a titolo definitivo, è stato subito girato in prestito al Catanzaro dove ha giocato i primi sei mesi facendosi notare e mettendo in fila degli ottimi numeri: sei gol in 21 gare. Il direttore sportivo della squadra calabrese Ciro Polito è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare del calciomercato appena concluso e si è soffermato proprio su Cissè.

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa, riportate da uscatanzarocalcionews: "Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio"