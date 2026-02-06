Ibra ai canali del Milan: "Le Olimpiadi sono state Zlatanizzate. Emozione infinita"

Zlatan Ibrahimovic questa mattina ha avuto l'onore e il piacere di portare la torcia olimpica per le strade del centro di Milano. L'ex leggenda del calcio svedese, oggi Senior Advisor del Milan per conto di RedBird, è sfilato con la fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina che questa sera saranno inaugurati nella suggestiva cornice dello stadio San Siro. CLICCA QUI per vedere il video con le parole concesse a MilanNews.it; CLICCA QUI per gustarti la photogallery; CLICCA QUI per vedere Ibra con la torcia in mano.

Ibra ha parlato anche ai canali ufficiali del Milan: "Emozione infinita, sono molto molto onorato. Ho sempre detto che l'Italia è la mia seconda casa, è un paese che mi ha dato tanto. Questo è un momento che mi porterò dietro. Il Milan e Milano sono parte della mia vita: ho trascorso il 70% della mia vita in questa città. Rappresentare il Milan è un grande onore, è parte della mia storia. Il Milan è Milano. I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state zlatanizzate"