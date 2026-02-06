VIDEO MN - Ibra: "Orgoglioso di aver portato la Fiamma Olimpica a Milano che è la mia seconda casa"

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic ha portato la Fiamma Olimpica per le vie di Milano. A margine, lo svedese ha rilasciato queste dichiarazioni all'inviato di Milannews.it: "Sono molto orgoglioso. Anche se non sono italiano, portare la fiamma olimpica in Italia è una grande emozione. Sono contentissimo. Ho detto spesso che sono il re di Milano? No, io ho detto c'è un re, ma anche un Dio.

Sono contento, Milano per me è come una seconda casa. Ringrazio la Fondazione Milano-Cortina 2026 e tutta l'Italia. Io cerco di dare il più possibile all'Italia. Ora possono iniziare i Giochi Olimpici".