Ds Independiente Medellin: "Arizala? C'era prima il Milan non abbiamo raggiunto l'accordo"

vedi letture

Uno dei nuovi volti della Serie A dopo il mercato di gennaio è il terzino colombiano classe 2005 Juan David Arizala, arrivato dall'Independiente de Medellin. Il calciatore sudamericano è stato acquistato dall'Udinese ma prima che venisse finalizzato il suo passaggio in Friuli, era stato a un passo dal trasferirsi al Milan. I colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva il direttore sportivo del club del massimo campionato della Colombia Federico Spada che ha parlato dell'interessamento rossonero.

Prima dell'Udinese si era parlato del Milan. Cosa ci può dire in merito?

"C'era il Milan prima dell'Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il giorno prima della finale di coppa con l'Atletico Nacional (giocata fra il 12 ed il 18 dicembre, n.d.r.) è arrivata l'offerta dell'Udinese. II giocatore ci ha manifestato di voler andare li per poter puntare a giocare. Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: andando al Milan probabilmente sarebbe dovuto partire in prestito, mentre con i friulani sarebbe andato subito in prima squadra. Il ragazzo si è subito innamorato del progetto, anche per il passato dei vari colombiani che hanno giocato a Udine. Così ha manifestato a noi la sua volontà. L'Udinese ha ovviamente pareggiato le condizioni del Milan. La volontà del giocatore però era quella di giocare nell'Udinese".