Milan, i tifosi rispondono come sempre presente: sold out le prossime tre gare casalinghe contro Como, Parma e Inter
Stiamo entrando nella fase cruciale della stagione e del campionato di Serie A e i tifosi milanisti ancora una volta rispondono presente: le prossime tre gare casalinghe del Milan contro Como, Parma e Inter si giocheranno infatti in un San Siro praticamente tutto esaurito. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che non c'è ancora la data e l'orario del derby in programma el week-end del 7-8 marzo, ma sul sito ufficiale milanista non ci sono già più biglietti in vendita.
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 46
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 26
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Genoa 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19.Pisa 14
20. Hellas Verona 14
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan