Milan, i tifosi rispondono come sempre presente: sold out le prossime tre gare casalinghe contro Como, Parma e Inter

Oggi alle 10:38News
di Enrico Ferrazzi

Stiamo entrando nella fase cruciale della stagione e del campionato di Serie A e i tifosi milanisti ancora una volta rispondono presente: le prossime tre gare casalinghe del Milan contro Como, Parma e Inter si giocheranno infatti in un San Siro praticamente tutto esaurito. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che non c'è ancora la data e l'orario del derby in programma el week-end del 7-8 marzo, ma sul sito ufficiale milanista non ci sono già più biglietti in vendita.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

1. Inter 55 
2. Milan 50
3. Napoli 46 
4. Juventus 45 
5. Roma 43 
6. Como 41 
7. Atalanta 36 
8. Lazio 32 
9. Udinese 32 
10. Bologna 30 
11. Sassuolo 29 
12. Cagliari 28 
13. Torino 26 
14. Cremonese 23 
15. Parma 23 
16. Genoa 23 
17. Lecce 18 
18. Fiorentina 17 
19.Pisa 14 
20. Hellas Verona 14