Milan, i tifosi rispondono come sempre presente: sold out le prossime tre gare casalinghe contro Como, Parma e Inter

Stiamo entrando nella fase cruciale della stagione e del campionato di Serie A e i tifosi milanisti ancora una volta rispondono presente: le prossime tre gare casalinghe del Milan contro Como, Parma e Inter si giocheranno infatti in un San Siro praticamente tutto esaurito. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che non c'è ancora la data e l'orario del derby in programma el week-end del 7-8 marzo, ma sul sito ufficiale milanista non ci sono già più biglietti in vendita.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

1. Inter 55

2. Milan 50

3. Napoli 46

4. Juventus 45

5. Roma 43

6. Como 41

7. Atalanta 36

8. Lazio 32

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 26

14. Cremonese 23

15. Parma 23

16. Genoa 23

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19.Pisa 14

20. Hellas Verona 14