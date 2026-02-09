Italia, cena "Nazionale" a Milano con CT Gattuso. Tra i rossoneri anche Bartesaghi

In vista dei play off di fine marzo, snodo cruciale per l'eventuale qualificazione ai Mondiali, Rino Gattuso sta battendo varie "tappe" per fare gruppo e stare vicino ai propri giocatori. Riporta Michael Cuomo di TeleLombardia che questa sera a Milano si è svolta una cena "Nazionale": Bartesaghi e Miretti i volti nuovi, ci sono anche Kean e Orsolini. Per il Milan Gabbia e Ricci, Inter con Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, Juve con Locatelli, Cambiaso e Gatti. Con Gattuso anche Buffon e Bonucci.

Il CT nei giorni scorsi è già stato a Londra con gli italiani della Premier League, e nei prossimi giorni andrà anche a Roma e a Napoli per incontrare gli altri azzurri che mancano all'appello.