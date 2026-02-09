Fullkrug: "Buona settimana di allenamenti. Grazie per gli auguri"

Oggi Fullkrug compie 33 anni e tutto il mondo rossonero l'ha celebtrato: il tedesco è arrivato da poco più di un mese ma ha già conquistato tutti con la sua etica del lavoro, la sua grinta e anche le caratteristiche uniche che mette in campo. L'ex West Ham ha ringraziato su Instagram per gli auguri ricevuti: "Buona settimana di preparazione, grazie a tutti per gli auguri".