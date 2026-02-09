Rampulla sulla corsa scudetto: "Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti, ma il Napoli non è ancora fuori dalla lotta"

Oggi alle 22:00News
di Enrico Ferrazzi

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Michelangelo Rampulla, il quale ha detto la sua anche sulla corsa scudetto: 

Napoli, vittoria di cuore col Genoa:
"Certo, può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. lo però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto".

La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:
"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".