Rampulla sulla corsa scudetto: "Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti, ma il Napoli non è ancora fuori dalla lotta"
A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Michelangelo Rampulla, il quale ha detto la sua anche sulla corsa scudetto:
Napoli, vittoria di cuore col Genoa:
"Certo, può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. lo però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto".
La Roma deve approfittare stasera del passo falso della Juve:
"Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Pellegatti sereno: “Sfortunati ad avere proprio noi la partita in casa l’8 febbraio, ma c’è Allegri”
3 Estupinan e le difficoltà che sta trovando al Milan. Parla l'ex tecnico: "Sono sorpreso, per me è un top nel suo ruolo"
06:34 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): "Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa stagione. Mercato? Füllkrug può bastare"
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com