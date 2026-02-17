Kirovski spiega il motivo delle partenze di Ibra Jr, Dutu e Sia

Nel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, che ha concesso le sue prime dichiarazioni in italiano parlando di quelli che sono i programmi attuali e futuri della seconda squadra rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni, rilasciate dal suo ufficio di Milanello.

Su Ibrahimovic e altri giovani ceduti: "Maxi ha giocato molto bene, abbiamo avuto un'opportunità per un altro livello e allora ok, lo abbiamo ceduto all'Ajax. Dutu l'anno scorso ha giocato in Primavera e poi in Futuro, abbiamo pensato che per lui era più forte un altro livello (Dinamo Bucarest, ndr). E anche per Diego Sia era meglio giocare a un altro livello in Spagna (Mirandes, ndr). Ma l'obiettivo numero uno è la prima squadra"