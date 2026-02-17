Serie A, la classifica aggiornata: il Milan domani elimina l'asterisco
Nell'ultima partita del 25° turno del campionato di Serie A Enilive, il Lecce ha vinto e si è riportato a +3 sulla Fiorentina terzultima, ragginugendo in classifica sia Cremonese che Genoa e rimettendoli in piena discussione per la salvezza. Domani sera, invece, verrà eliminato l'asterisco in vetta con il recupero della gara tra Milan e Como: i rossoneri con una vittoria si riporterebbero a -5 dall'Inter e soprattutto andrebbero a incrementare fino al +10 sul quinto posto. Con una sconfitta invece, il campionato sarebbe ormai nelle mani nerazzurre e non ci sarebbe l'allungo in chiave Champions League.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan