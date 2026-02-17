Serie A, la classifica aggiornata: il Milan domani elimina l'asterisco

vedi letture

Nell'ultima partita del 25° turno del campionato di Serie A Enilive, il Lecce ha vinto e si è riportato a +3 sulla Fiorentina terzultima, ragginugendo in classifica sia Cremonese che Genoa e rimettendoli in piena discussione per la salvezza. Domani sera, invece, verrà eliminato l'asterisco in vetta con il recupero della gara tra Milan e Como: i rossoneri con una vittoria si riporterebbero a -5 dall'Inter e soprattutto andrebbero a incrementare fino al +10 sul quinto posto. Con una sconfitta invece, il campionato sarebbe ormai nelle mani nerazzurre e non ci sarebbe l'allungo in chiave Champions League.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato:

Inter 61

Milan 53*

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

*una partita in meno