Serie A, la classifica aggiornata: il Milan domani elimina l'asterisco

Oggi alle 07:20
di Francesco Finulli

Nell'ultima partita del 25° turno del campionato di Serie A Enilive, il Lecce ha vinto e si è riportato a +3 sulla Fiorentina terzultima, ragginugendo in classifica sia Cremonese che Genoa e rimettendoli in piena discussione per la salvezza. Domani sera, invece, verrà eliminato l'asterisco in vetta con il recupero della gara tra Milan e Como: i rossoneri con una vittoria si riporterebbero a -5 dall'Inter e soprattutto andrebbero a incrementare fino al +10 sul quinto posto. Con una sconfitta invece, il campionato sarebbe ormai nelle mani nerazzurre e non ci sarebbe l'allungo in chiave Champions League.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato: 

Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15

*una partita in meno