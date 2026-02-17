Il 25° turno è finito con la vittoria del Lecce: tutti i risultati

Si è conclusa la venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il turno è arrivato al termine con la vittoria del Lecce per 0-2 sul campo del Cagliari: tre punti d'oro nella affollatissima corsa salvezza. Ora il prossimo appuntamento con il campionato sarà domani, quando il Milan affronterà il Como a San Siro nel recupero della giornata numero 24, saltata per queste due formazioni a causa dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina nell'impianto milanese.

SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE

VENERDÌ 13/02

ore 20.45, Pisa-Milan 1-2

SABATO 14/02

ore 15, Como-Fiorentina 1-2

ore 18, Lazio-Atalanta 0-2

ore 20.45, Inter-Juventus 3-2

DOMENICA 15/02

ore 12.30, Udinese-Sassuolo 1-2

ore 15, Parma-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cremonese-Genoa 0-0

ore 18, Torino-Bologna 1-2

ore 20.45, Napoli-Roma 2-2

LUNEDÌ 16/02

ore 20.45, Cagliari-Lecce 0-2