Recuperato Saele, Leao verso la titolarità, duello vice-Rabiot: la probabile rossonera

La buona notizia di ieri è il recupero di Alexis Saelemaekers per la gara di domani sera contro il Como: Zachary Athekame nelle ultime due uscite ha dato buone garanzie, dunque il belga dovrebbe comunque partire dalla panchina per rivelarsi un'arma importante a gara in corso. Chi dovrebbe ritrovare la titolarità dopo due panchine consecutive è Rafael Leao che si sistemerà accanto a Nkunku. Il grosso dubbio di Allegri riguarda la sostituzione di Adrien Rabiot squalificato: le indiscrezioni della vigilia raccontano di un ballottaggio fra Ricci e Loftus-Cheek. Oggi con conferenza e rifinitura ne sapremo di più.

MILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A dip.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Santiago Gimenez

Ballottaggi: Athekame/Saelemaekers, Ricci/Loftus-Cheek, Leao/Fullkrug/Pulisic