Florenzi: "Campionato non chiuso ma per me poco ci manca"

Alessandro Florenzi, ex giocatore del Milan e oggi opinionista di Sky Sport 24, nel post gara di Milan-Parma 0-1 è intervenuto e ha commentato la situazione attuale della classifica con l'Inter che scappa a +10 punti: "Scudetto in archivio? La matematica dice di no però vedo l’Inter superiore: passa inosservata la vittoria a Lecce dei nerazzurri, perché quando giochi la Champions il mercoledì non è facile andare a giocare su questi campi. Non è chiuso il campionato ma per me poco ci manca".

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.