Milan ko contro il Parma. Tuttosport: "Zero polemiche, tanta amarezza"

Il Milan perde 1-0 a San Siro contro il Parma e si allontana ulteriormente dall'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport titola: "Zero polemiche, tanta amarezza", in riferimento al caos arbitrale e Var sul gol dei ducali e su qualche altro episodio.

Ma Landucci stoppa sul nascere qualsiasi discussione: "Il gol? Un blocco, niente alibi. Non so se era fallo, accettiamo la decisione". Tanta delusione per i rossoneri, che dovevano avvicinarsi all'Inter e adesso la distanza è considerevole.