Domenica amara per il Diavolo. Tuttosport in apertura: "Ahi Milan, Cuesta fa male"
MilanNews.it
Doveva essere la serata del riscatto dopo il pari con polemiche contro il Como, invece il Milan ha vissuto un altro pomeriggio da incubo perdendo 1-0 contro il Parma. L'edizione odierna di Tuttosport titola in taglio alto di giornale, in prima pagina: "Ahi Milan, Cuesta fa male. Inter a +10!"
Sconfitta che pesa tantissimo per i rossoneri, che vedono aumentare il divario dell'Inter, ora a 10 punti di distanza. "Bltiz Parma con Troilo. Loftus-Cheek choc"; in riferimento al colpo durissimo che ha preso il centrocampista inglese, poi operato.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il pari col Como ha mandato in frantumi forse definitivamente i sogni Scudetto. Il Milan ora vuole blindare la Champions
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com