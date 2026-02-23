Domenica amara per il Diavolo. Tuttosport in apertura: "Ahi Milan, Cuesta fa male"

Federico Calabrese

Doveva essere la serata del riscatto dopo il pari con polemiche contro il Como, invece il Milan ha vissuto un altro pomeriggio da incubo perdendo 1-0 contro il Parma. L'edizione odierna di Tuttosport titola in taglio alto di giornale, in prima pagina: "Ahi Milan, Cuesta fa male. Inter a +10!"

Sconfitta che pesa tantissimo per i rossoneri, che vedono aumentare il divario dell'Inter, ora a 10 punti di distanza. "Bltiz Parma con Troilo. Loftus-Cheek choc"; in riferimento al colpo durissimo che ha preso il centrocampista inglese, poi operato.