Il Diavolo va ko. La Gazzetta: "Milan stop, scudetto lontano"

Il Diavolo va ko. La Gazzetta: "Milan stop, scudetto lontano"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Brutta domenica per il Milan, che perde 1-0 in casa contro il Parma e si allontana ulteriormente dall'Inter, ora a +10. La Gazzetta dello Sport traccia un'analisi approfondita su quella che è stata la gara di ieri, titolando: "Milan stop, scudetto lontano".

E ancora: "Colpo Parma a San Siro. Diavolo avvelenato e così l'Inter allunga. Allegri va ko dopo 24 partite. Gol di Troilo annullato e poi assegnato dopo il Var a 5' dalla fine fa infuriare i rossoneri. Chivu a +10, Max tiene i 4 punti di vantaggio sul terzo posto".