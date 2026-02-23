Il CorSera in apertura: "Si ferma anche il Milan. E l'Inter vola a più dieci"

Il CorSera in apertura: "Si ferma anche il Milan. E l'Inter vola a più dieci"
Oggi alle 08:50
di Federico Calabrese

Domenica indigesta per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma. In quella che doveva essere la giornata del riscatto dopo il pari contro il Como, i rossoneri non riescono a rialzarsi e cadono malamente contro i ragazzi di Carlos Cuesta.

Il Corriere della Sera, in taglio alto in apertura di giornale, titola: "Si ferma anche il Milan. E l'Inter vola a più dieci". La distanza sui nerazzurri si è infatti allungata, i rossoneri si allontanano dal primo posto in classifica. 