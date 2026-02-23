Il CorSera in apertura: "Si ferma anche il Milan. E l'Inter vola a più dieci"
MilanNews.it
Domenica indigesta per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma. In quella che doveva essere la giornata del riscatto dopo il pari contro il Como, i rossoneri non riescono a rialzarsi e cadono malamente contro i ragazzi di Carlos Cuesta.
Il Corriere della Sera, in taglio alto in apertura di giornale, titola: "Si ferma anche il Milan. E l'Inter vola a più dieci". La distanza sui nerazzurri si è infatti allungata, i rossoneri si allontanano dal primo posto in classifica.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com