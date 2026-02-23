Var, che caos! La Gazzetta: "Il Milan non ci sta"

vedi letture

Il Milan perde 1-0 contro il Parma e vede l'Inter allungare ancora in vetta alla classifica. Brutta prestazione del Milan ma anche di arbitro e Var, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che titola: "Il Milan non ci sta".

E la rosea prosegue: "Dal fallo su Loftus allo 0-1, club contro arbitro e Var. L'uscita di Corvi sull'inglese viene giudicata da rigore dai rossoneri. Blocco su Maignan e fallo di Troilo, contestata pure la rete del Parma".