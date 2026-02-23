Il Parma batte il Milan. Il CorSport: "Giocano ancora per Chivu"

di Federico Calabrese

Serata amarissima per il Milan, che perde 1-0 contro il Parma. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che con ironia scrive: "Giocano ancora per Chivu". E ancora: "I gialloblù di Cuesta trovano una vittoria insperata ma preziosa in chiave salvezza. E aiutano anche il loro ex tecnico.

Troilo firma il colpaccio Parma, Leao fermo al palo, Milan a -10". Serata sfortunata per il Milan, penalizzato anche dal caos arbitrale. Il campo, però, ha decretato una sconfitta amarissima. Adesso i rossoneri hanno 10 lunghezze di distanze dai nerazzurri.