Ko pesante contro il Parma. Il QS in prima pagina: "Frenata Milan, resta il derby"
di Federico Calabrese

Bruttissima sconfitta per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma e si allontana ancora di più dalla vetta della classifica. L'Inter di Christian Chivu ha ora 10 punti di distanza. Il QS, in prima pagina, titola: Frenata Milan, resta il derby".

Senza Massimiliano Allegri in panchina, il Diavolo - sfortunato e penalizzato dagli ennesimi errori arbitrali della stagione - cede al Parma e si allontana ancora di più dall'Inter. Ora l'ultima speranza è proprio il derby contro i nerazzurri.