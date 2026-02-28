VAR a chiamata? Ecco il pensiero di Massimiliano Allegri

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul VAR e tutte le polemiche che ci sono stati dopo Milan-Parma:

Favorevole al VAR a chiamata:

"Intanto oggi credo siano uscite nuove regole, è un bel segnale. Dimostra che cercano di migliorare la situazione e sfruttare al meglio lo strumento VAR. Ci sono pro e contro per la chiamata. Va studiata, non è che possiamo fare cose buttate lì. Le cose vanno fatte quando le proviamo, non è che quando le hai messe poi torni indietro".

Ieri sera episodio simile a quello di Milan-Parma, ma decisione arbitrale diversa...

"L'indicazione mia è che comunque bisogna noi squadra pensare a quello che dobbiamo fare. Un episodio non può condizionare la partita. Non dobbiamo avere l'alibi del gol, del rigore, del fallo e non fallo, altrimenti andiamo in una direzione sbagliata. Bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto: ce ne sono tanti e bisogna essere bravi a gestirli. Se vai sotto, se prendi rigore contro... Non ci devono scalfire. Focus su quella che è la partita".