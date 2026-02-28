Allegri: "I diffidati? La partita più importante è quella di domani"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha dichiarato su Pulisic, Leao e i diffidati:

Su Pulisic e Leao:

"Più che l'affiatamento, tutti e 4 gli attaccanti che ho stanno tutti bene. Domani non so chi far giocare. Domani nell'ultima mezz'ora ci sarà bisogno di chi sarà in panchina. Pulisic è cresciuto fisicamente e mentalmente, tornerà al gol. L'importante è che stanno tutti bene".

Pericolo diffidati con Fofana, Rabiot e Saelemaekers:

"La partita più importante è domani. Poi domani, finita la partita, chi sta in piedi ci sarà per il derby. Chi è squalificato andrà in tribuna".

Capello dice che Leao non lo convince molto come attaccante:

"Con Fabio ci sentiamo, lo stimo molto e mi ci confronto. Leao fino a questo momento ha fatto gol importanti. Per le caratteristiche dei giocatori in questo momento lui e Fullkrug sono i centravanti, con caratteristiche diverse. È vero che ogni tanto sembra che in area manca qualcosa, ma le occasioni comunque le creiamo. Con Fullkrug è diverso, è un centravanti. Leao da centravanti tante volte si è mosso bene e tante volte non gli è stata data palla. Su questo bisogna migliorare".