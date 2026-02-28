Allegri e l'imbattibilità persa: "Dopo sei mesi in cui non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Ora dobbiamo tornare a correre"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del suo Milan:

Domani entra il mese di marzo, mese che è riecheggiato spesso nelle sue conferenze. Come arriva il Milan?

"A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti champions... Da domani inizia la discesa".

Cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta? Che settimana è stata?

"Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po' tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Ora dobbiamo tornare a correre. La Cremonese ha delle qualità, ha fatto un bel campionato. Le ultime tre partite il Milan non ha mai segnato a Cremona: due pareggi 0-0 e una sconfitta. L'ultima vittoria risale al 93/94, l'anno prima con Capello fecero 1-1. Per quanto riguarda il bollettino Gabbia è fuori. Ha ancora questo problema di infiammazione. Speriamo rientri il prima possibile. Lofuts-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. È in una buona condizione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. È un bel segnale, un bel recupero".