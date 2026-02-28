Milan a Cremona con quattro diffidati: derby a rischio per Athekame, Rabiot, Fofana e Saelemaekers

Domani alle 12.30 il Milan di Max Allegri si presenterà in casa della Cremonese con quattro giocatori diffidati, vale a dire Zachary Athekame, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers. Se dovessero ricevere un cartellino giallo contro la squadra di Davide Nicola verrebbero squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo e sarebbero quindi costretti a saltare il derby contro l'Inter che si dovrebbe giocare domenica 8 marzo alle 20.45 (oggi l'ufficialità).

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari 1-1

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY