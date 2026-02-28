Oggi si riunisce l’IFAB: ecco i cambi di regolamento in discussione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi l’International Football Association Board (IFAB) si riunirà per approvare le proposte volte a combattere più di un problema del calcio come il VAR sul secondo giallo, le perdite di tempo e tanto altro. Queste nuove regole poi saranno introdotte ufficialmente in campo dal Mondiale. Queste le nuove proposte:

8 secondi anche su rimesse e rinvii - Dopo la buona riuscita degli 8 secondi al portiere per rinviare il pallone dalle mani, ci sarà un limite di 8 secondi (3 più il countdown arbitrale di 5) anche per i rinvii. Se si sgarra? Calcio d’angolo. Stesso principio applicato anche alle rimesse laterali: 8 secondi e, sforando, inversione della rimessa.

1 minuto fuori dopo l'ingresso dei medici in campo - Se un giocatore richiede un intervento sanitario superiore agli 8 secondi, poi resterà fuori per 1 minuto, lasciando in inferiorità i suoi, a meno che il fallo non abbia prodotto un “giallo” o un “rosso”, per cui implicitamente non ci sarebbe simulazione.

Var sul secondo giallo - Dopo le polemiche per il secondo giallo a Kalulu in Inter-Juve, con questa nuova regola non ci saranno più errori del genere perchè il Var potrà intervenire anche sui secondi gialli (non sul primo)

Var sui calci d'angolo - Come per i secondi gialli, anche un angolo sbagliato può determinare il risultato di una partita: da quest'estate allora la Var interverrà anche in caso di assegnazione sbagliata di un corner

Massimo 10 secondi per le sostituzioni - Una delle fonti principali di perdite di tempo adottate da allenatori e giocatori. Dal prossimo campionato però ogni sostituzione dovrà durare massimo 10 secondi e se si va oltre, la squadra resta in dieci fino al successivo stop.