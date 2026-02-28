Serie A femminile, Girelli rinnova e lascia Juve: va in America al Bay Fc

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Cristiana Girelli ha lasciato la Juventus Women, adesso è ufficiale. L'annuncio è arrivato dal club bianconero in una nota: "La numero 10 bianconera prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2027 e, contestualmente, passa in prestito al Bay FC - squadra californiana che milita nella National Women's Soccer League - fino all'agosto 2026" si legge nel comunicato. Dopo otto stagioni, cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiana e una Serie A Women's Cup, l'avventura di Girelli alla Juve si interrompe per i prossimi mesi.

"È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia - ha dichiarato il Women's Football Director, Stefano Braghin, ai canali ufficiali - era giusto farle vivere un'esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme". (ANSA).