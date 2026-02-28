Laudisa su Fullkrug: "Impatto sufficiente, ma non esaltante"

vedi letture

Carlo Laudisa, su gazzetta.it, ha commentato così l'arrivo al Milan di Niclas Fullkrug durante il mercato invernale: "Per loro parlano i gol. Sono partiti a razzo, da protagonisti, nonostante siano arrivati a gennaio. In particolare Donyell Malen, il talismano della campagna di rafforzamento della Roma con 5 gol in 5 partite e appena 391 minuti in campo. L'olandese merita il primo posto su questo podio figlio delle emergenze e già lastricato di certezze.

E dire che anche le altre big cercavano attaccanti con argomenti risolutivi. Ma agli altri non è andata altrettanto bene. C'è chi si è arreso davanti agli ostacoli come la Juventus, mentre il Milan si è affidato al prestito del tedesco Füllkrug dal West Ham. Sinora ha segnato un gol importante, ma ha anche sbagliato un rigore e il suo impatto appare sufficiente, ma non esaltante. E comunque è un over 30, non può esserci un progetto su di lui. Tant'è vero che ai rossoneri serve assolutamente un centravanti per l'estate".