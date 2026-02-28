Verso Cremonese-Milan: Fofana in vantaggio su Jashari e Ricci

In vista della trasferta di domani sul campo della Cremonese (calcio d'inizio alle 12.30), l'unico dubbio di formazione di Max Allegri sembra essere in mezzo al campo: chi giocherà dal primo minuto al fianco degli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot? Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, Youssouf Fofana, in panchina 90' contro il Parma domenica scorsa, è in vantaggio su Ardon Jashari e Samuele Ricci.

PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Ballottaggi: Fofana-Ricci-Jashari