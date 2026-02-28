Verso Cremonese-Milan: Fofana in vantaggio su Jashari e Ricci

Oggi alle 10:10News
di Enrico Ferrazzi

In vista della trasferta di domani sul campo della Cremonese (calcio d'inizio alle 12.30), l'unico dubbio di formazione di Max Allegri sembra essere in mezzo al campo: chi giocherà dal primo minuto al fianco degli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot? Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, Youssouf Fofana, in panchina 90' contro il Parma domenica scorsa, è in vantaggio su Ardon Jashari e Samuele Ricci.

PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN

16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri

Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Ballottaggi: Fofana-Ricci-Jashari