Serie A: anticipi e posticipi, Milan-Inter l'8 marzo alle 20.45

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Lega calcio serie A ha comunicati anticipi, posticipi e programmazione tv delle giornate di campionato dalla 28/a alla 30/a, prima della sosta per le nazionali. Il derby Milan-Inter, clou della 28/a, si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45, ma il turno si aprirà venerdì 6 con Napoli-Torino. Sabato spazio a Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa, mentre domenica si sono la sfida salvezza Lecce-Cremonese (12.30), poi alle 15.00 Fiorentina-Parma e Bologna-Verona. Alle 18.00 Genoa-Roma, mentre lunedì sera si giocherà Lazio-Sassuolo. Torino-Parma inaugura la 29/a giornata la sera di venerdì 13, mentre sabato alle 15 ci sarà Inter-Atalanta e Lazio-Milan domenica alle 20.45. Il Napoli ospita il Lecce alle 18.00 mentre in serata la Juve fa visita all'Udinese. Verona-Genoa si gioca alle 12.30 della domenica, prima di Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, entrambe alle 15.00.

Sfida Champions tra Como e Roma alle 18.00. Cremonese-Fiorentina si disputerà lunedì alle 20.45. Due sfide venerdì 20 marzo per la 30/a giornata, visto lunedì 23 si apre la finestra dedicata alle nazionali con l'Italia impegnata giovedì 26 marzo nella semifinale contro l'Irlanda del Nord e in caso di vittoria il 31 contro la vincente di Galles-Bosnia: alle 18.30 è in programma Cagliari-Napoli, alle 20.45 si sfidano Genoa e Udinese. Sabato alle 15.00 Parma-Cremonese precede Milan-Torino alle 18.00 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. Como e Pisa scendono in campo domenica alle 12.30, poi alle 15.00 tocca a Atalanta-Verona e Bologna-Lazio in contemporanea. Alle 18.00 c'è Roma-Lecce , mentre in turno di campionato si chiude con Fiorentina-Inter. (ANSA).