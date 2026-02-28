Oggi alle 15.30 la conferenza di Allegri per Cremonese-Milan

di Manuel Del Vecchio

Oggi, giorno di vigilia di Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 15.30.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni