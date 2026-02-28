Gazzetta: "Adesso è definitivo: festa della Donna con il derby di Milano"
"Adesso è ufficiale: festa della Donna con il derby di Milano": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che da ieri è ufficiale la data e l'orario della stracittadina milanese. Milan e Inter si affronteranno a San Siro domenica 8 marzo alle 20.45 a San Siro. La Lega Calcio Serie A ha comunicato poi anche anticipi e posticipi della 29^ e 30^ giornata di campionato: i rossoneri giocheranno domenica 15 marzo alle 20.45 in casa della Lazio, mentre la gara casalinga contro il Torino sarà sabato 21 marzo alle 18.
La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari per le giornate di campionato 28 e 29. Confermato, come anticipato, il derby domenica 8 alle 20.45 con diretta esclusiva su DAZN.
28^ giornata
Milan-Inter domenica 8 marzo, 20.45 DAZN
29^ giornata
Lazio-Milan domenica 15 marzo, 20.45 DAZN
30^ giornata
Milan-Torino sabato 21 marzo, 18.00 DAZN
