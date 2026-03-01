Nazionale, Dino Zoff festeggia 84 anni: "Lo sport la mia scuola, ne sono orgoglioso"
(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Io ho iniziato dai dilettanti, è importante partire da un buon asilo per poi andare all'università. Lo sport mi ha dato tante occasioni, è stato la mia scuola, ne sono orgoglioso e voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di iniziare a giocare". Così Dino Zoff, alla cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico della Figc, nel giorno del suo 84° compleanno. Il campione del mondo '82 ed ex commissario tecnico della Nazionale, poi, ha ricordato di essere "un uomo di sport; per me l'importante rimane partecipare, poi se uno è bravo continuerà.
Ma questo asilo, ancora oggi, è determinante per i giovani, che ora hanno tutto e pensano che quando perdono sia colpa di qualcun altro. Dobbiamo essere consci che lo sport dà dei valori, la fortuna fa parte della vita così come dello sport", conclude. (ANSA).
