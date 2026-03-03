Gabbia rassicura i tifosi sui social: “Operazione andata molto bene!”
A seguito dell'operazione di Matteo Gabbia alla quale si è sottoposto nella giornata odierna per risolvere il probema di ernia inguinale, il 46 rossonero ha rassicurato tutti i tifosi sui social dichiarando che l'operazione è andata benissimo. Queste le sue parole:
L’operazione è andata molto bene !!!
Volevo ringraziare tutte le persone a me care che mi sono vicine in questo periodo, in prismi mia moglie che è sempre accanto a me, GRAZIE di tutto il vostro supporto. Mi dispiace non poter essere in campo ad aiutare la squadra in questo momento così importante, ma sarò il primo tifoso. Un grazie speciale alla società e a tutto lo staff medico per il lavoro incredibile e la professionalità con cui hanno risolto il problema nel migliore dei modi. In particolare ci tenevo a ringraziare Dottor. Mazzoni. Grazie perché in questi due giorni sei stato un secondo Papà e questa cosa non la posso dimenticare. Ti voglio tanto bene.
Adesso testa al recupero. Ci vediamo presto!!! FORZA MILAN SEMPRE
