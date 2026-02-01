Saelemaekers assente a Bologna: tutte le alternative per Massimiliano Allegri

È notizia di qualche ora fa quella che riguarda il numero 56 rossonero Alexis Saelemaekers che non prenderà parte alla trasferta di Bologna di martedi sera a causa del mancato recupero dal problema all'adduttore. L'esterno sembrava essere tornato pienamente arruolabile la scorsa settimana, tant'è che Max Allegri lo schierò titolare nella trasferta della passata domenica a Roma. Il belga poi è stato sostituito all'intervallo ma sembrava esser stata una decisione presa in virtù della prestazione non positiva, ma a questo punto, forse, c'era qualcosa di più. Un'assenza che non si può non considerare pesante visti i precedenti: Alexis, prima di questa, aveva iniziato tutte e 22 le partite stagionali da titolare, giocando un totale di 1843 minuti su 1980. Solo qualche sostituzione non gli ha permesso di fare l'en plein, anche se la percentuale di minuti giocati in stagione resta altissima: 93%.

RECUPERO LAMPO E IMPORTANZA DEL BELGA - Non è la prima volta che Saelemaekers è alle prese con un infortunio questa stagione: come ricorderete tutti, nella sosta nazionali di ottobre, il 56 tornò dal Belgio con una piccola lesione al flessore destro. Sembrava dover stare lontano dal campo per almeno un mese ma poi, a seguito di esami approfonditi, l'infortunio si rivelò meno grave del previsto tant'è che il belga partì subito titolare contro la Fiorentina. Un recupero lampo che dimostra la flessibilità e la tenacia dell'esterno rossonero. Purtroppo però questa volta lo stop è necessario perchè il flessore non gli permette di essere al 100%, almeno per la prossima partita. Il Milan quindi perde una pedina fondamentale sull'out di destra: velocità, qualità e quantità in entrambe le fasi e soprattutto affidabilità in una zona delicata del campo.

LE OPZIONI PER SOSTITUIRLO - Sono 3 le possibili mosse che il tecnico rossonero potrebbe apportare per sopperire alla mancanza di Alexis, partiamo dalla meno probabile alla più probabile. La prima dunque è il cambio modulo: si potrebbe pensare alla difesa a 4 con Tomori o De Winter spostati sulla destra, Gabbia, Pavlovic o De Winter i due centrali e Bartesgahi a sinistra. Resta comunque un ipotesi molto improbabile visto che in questo caso sarebbe da schierare il tridente davanti ma Pulisic, come riportato dalla redazione di MilanNews, non è al meglio ed è anch'egli in dubbio. La seconda opzione ricade su Athekame, molto più probabile rispetto alla precedente. Unica incognita è la condizione dell'esterno svizzero che sembra non essere al 100% pertanto potrebbe partire dalla panchina. In caso fosse così, la prima opzione sarebbe sicuramente quella di schierare Loftus-Cheek esterno largo nel solito 3-5-2. Più volte Max Allegri ha dichiarato che l'inglese può interpretare quel ruolo, tant'è che non sarebbe la prima volta vederlo agire su quella fascia. Nelle prossime ore il mister scioglierà sicuramente i dubbi e magari darà risposte già domani durante la conferenza stampa pre-partita.