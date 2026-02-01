The Athletic: "Visite in corso per Mateta in vista del trasferimento"

L'affare per Jean-Philippe Mateta ha trovato una nuova svolta nel pomeriggio di oggi quando il Crystal Palace è riuscito a sbloccare la trattativa per il suo sostituto, l'attaccante norvegese Jorgen Strand Larsen, ex giovanili rossonere per una stagione, che si trasferirà a Londra dal Wolverhampton. Il centravanti francese ha ottenuto così il via libera per il suo trasferimento al Milan per cui stava spingendo con forza da qualche giorno e che lo stesso club ha anticipato dopo esserselo assicurato almeno per l'estate.

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di The Athletic, il calciatore francese ha ottenuto il via libera per le visite mediche che si stanno svolgendo già in questi minuti a Londra. Una volta superati i test fisici, il giocatore sarà pronto per viaggiare verso Milano dove potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan e potrà anche rendersi subito disponibile per Massimiliano Allegri e il resto della squadra.