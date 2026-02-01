Domani le visite del classe 2007 Dalpiaz: i dettagli della trattativa

vedi letture

Il Milan, come spesso accaduto negli ultimi anni, ha completato in questa sessione invernale diverse operazioni di mercato per giovani talenti. L'ultima in ordine di tempo è quella che porterà in rossonero il terzino austriaco classe 2007 Magnus Dalpiaz, in arrivo dal Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il collega tedesco Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sports DE, domani il giovane calciatore sarà a Milano per l'iter delle visite mediche e per iniziare questa nuova avventura.

Il giocatore andrà a rinforzare la rosa di Milan Futuro. Secondo l'indiscrezione di Plettenberg, il Milan acquista il giocatore con la formula del prestito di cinque mesi con il diritto di riscatto che potrà essere esercitato nel mese di giugno. Il Bayern, in tutto questo, si riserva però il diritto di recompra con un clausola specifica. Tutti gli ultimi dettagli sono stati definiti e, come detto, domani mattina il giovane calciatore sarà a Milano per la firma sul contratto.