Ecco il sostituto di Mateta: Strand Larsen verso le visite mediche con il Palace

Il Crystal Palace ha finalmente individuato colui il quale potrebbe sbloccare l'operazione Milan-Mateta. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, il club londinese avrebbe raggiunto un accordo con i Wolves per Strand Larsen, in viaggio per sostenere le visite mediche con le Eagles.

Dopo giorni di stallo totale l'operazione si sarebbe dunque sbloccata grazie all'ultima offerta del Crystal Palace per l'attaccante norvegese. Di conseguenza non resta che capire cosa succederà sul fronte Mateta, visto che il francese non è ancora sbarcato a Milano proprio perché il club rossoblù volevano prima accertarsi di aver preso il sostituto.