Romano conferma: “Fatta per Dalpiaz del Bayern Monaco in prestito con diritto”
MilanNews.it
Sul suo profilo X, Fabrizio Romano ha confermato che il Milan ha chiuso per il talento 18enne Dalpiaz del Bayern Monaco. Queste le sue parole:
"Il Milan ingaggia il terzino destro diciottenne Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Sembra che il Bayern Monaco avrà una contro-opzione per controllare il giocatore. Accordo concluso dagli agenti Tommaso Inzaghi e Benjamin Dorgathen"
🚨🔴⚫️ AC Milan sign 18 year old right back Magnus Dalpiaz from FC Bayern on loan with an option to buy.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026
Understand FC Bayern will have a counter option to control the player. Deal done by agents Tommaso Inzaghi and Benjamin Dorgathen. pic.twitter.com/GLpo0yxKDG
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto dietro il no del Milan a Disasi: "Dopo valutazioni tecniche con Allegri il club ha deciso di non procedere con il francese"
Le più lette
2 LIVE MN - Mercato Milan: il Palace chiude per Larsen mentre il Diavolo aspetta la risposta definitiva per Mateta
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Da Milanello
Gabbia a Mediaset: "Allegri bravissimo a compattarci. Maignan? Felicissimi, ce lo godiamo fino in fondo"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com