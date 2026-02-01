Romano conferma: “Fatta per Dalpiaz del Bayern Monaco in prestito con diritto”

Oggi alle 14:49Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Sul suo profilo X, Fabrizio Romano ha confermato che il Milan ha chiuso per il talento 18enne Dalpiaz del Bayern Monaco. Queste le sue parole: 

"Il Milan ingaggia il terzino destro diciottenne Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Sembra che il Bayern Monaco avrà una contro-opzione per controllare il giocatore. Accordo concluso dagli agenti Tommaso Inzaghi e Benjamin Dorgathen"