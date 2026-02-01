Nuova offerta del Crystal Palace per Strand Larsen: Wolves verso il si. Il Milan continua a lavorare per Mateta

Oggi alle 14:18Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Sul proprio profilo X, il giornlista di The Athletic ha dichiarato quanto segue sulla situazione Strand Larsen - Crystal Palace e su Mateta - Milan:

"Il Crystal Palace presenta un'offerta per l'attaccante dei Wolves Jorgen Strand Larsen. La riduzione di 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline offerta da CPFC è in fase di discussione tramite Jorge Mendes; buone possibilità WWFC accetti. Il Milan continua a lavorare sull'accordo per Jean-Philippe Mateta"