Nuova offerta del Crystal Palace per Strand Larsen: Wolves verso il si. Il Milan continua a lavorare per Mateta
Sul proprio profilo X, il giornlista di The Athletic ha dichiarato quanto segue sulla situazione Strand Larsen - Crystal Palace e su Mateta - Milan:
"Il Crystal Palace presenta un'offerta per l'attaccante dei Wolves Jorgen Strand Larsen. La riduzione di 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline offerta da CPFC è in fase di discussione tramite Jorge Mendes; buone possibilità WWFC accetti. Il Milan continua a lavorare sull'accordo per Jean-Philippe Mateta"
🚨 EXCL: Crystal Palace submit bid for Wolves striker Jorgen Strand Larsen. Reduced £43m + £5m fee offered by #CPFC being discussed in talks via Jorge Mendes; strong chance #WWFC accept. AC Milan continue to work on Jean-Philippe Mateta deal @TheAthleticFC https://t.co/AHzrcNzhPP— David Ornstein (@David_Ornstein) February 1, 2026
