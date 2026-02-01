Romano: "Il Milan aspetta la risposta del Palace su Mateta. È una questione di ore o minuti"

In una live sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan soffermandosi non solo sul discorso Mateta, caldissimo, ma anche sul difensore:

"Il Palace ha chiuso per Strand Larsen. Le commissioni di quest’operazione hanno un attimo destabilizzto l’accordo tra club, ma è tutto definito. Operazione costosa, 45 milioni di pound. Questo porta il Milan ad aspettare una risposta da Londra su Mateta, questione di ore o minuti.

Il Milan sta aspettando l’okay del Palace per far viaggiare Mateta a Londra. Accordi totali tra le parti, ma manca l’okay del palace che sta arrivando. Vediamo se il Milan avrà i tempi tecnici per completare quest’operazione. Il Milan vuole avere Mateta entro giugno 2026, quindi per l’estate lo vogliono. Il Milan sta spingendo per chiudere Mateta ora. Dopo l’okay il giocatore volerà in direzione Milano”.