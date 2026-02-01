live mn Primavera, Verona-Milan (4-1): brutta sconfitta dei rossoneri

Verona-Milan Primavera termina 4-1, con i padroni di casa sempre in pieno controllo ed i ragazzi di Renna in evidente difficoltà. Punteggio rotondo ma purtroppo giusto, anzi: sarebbe potuto essere ancora più largo il divario nel risultato. Altra uscita negativa per la Primavera rossonera dopo aver buttato la vittoria nel derby della scorsa settimana.

94' Termina il match, brutta sconfitta dei rossoneri.

90' Quattro minuti di recupero.

89' GOL DEL MILAN. Bella punizione dalla trequarti di Nolli, Dotta sceglie bene il tempo e di testa insacca. 4-1.

85' Milan vicino al 4-1 ma Castagnini evita un autogol clamoroso su un colpo di testa del difensore scaligero.

80' Milan ovviamente spento. Il quarto gol del Verona ha messo il punto definitivo alla partita.

76' Cambio Milan. Esce Pandolfi ed entra Battistini.

70' Verona vicino al 5-0. De Battisti, lanciato a rete, salta Bouyer ma si defila troppo e non può più tirare a porta. Allontana la difesa rossonera.

67' Gol di Vermesan, tripletta perfetta. Stacco perentorio su corner, palla che si insacca a palombella sotto l'incrocio dei pali. Milan KO.

61' Cambi Milan. Fuori Angelicchio e dentro Tartaglia. Fuori Domnitei e dentro Petrone.

59' Terzo gol del Verona. Sugli sviluppi da corner altra palla in mezzo, Vermesan tutto solo ha tempo controllare e calciare da distanza ravvicinata. Niente da fare per Bouyer, malissimo la retroguardia rossonera. 3-0 all'ora di gioco.

59' Rischio Milan con Casagrande abbattuto in area rossonera... L'arbitro anche qui non assegna rigore.

55' Gol del Verona. Vermesan con un'accelerata manda al bar per un caffè tutta la retroguardia rossonera, si presenta davanti a Bouyer e di precisione non sbaglia: palo e gol. 2-0 Verona.

51' Ammonito Perera.

46' Comincia la ripresa. Palla al Verona.

Primi 45 minuti di gioco che hanno visto i rossoneri un po' contratti, anche viste le assenze. Il Verona ha spinto molto e ha meritato il vantaggio, anche se è arrivato dopo un brutto errore di Bouyer.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Tocco di mano clamoroso di Barry in area del Verona, l'arbitro, che aveva la visuale libera, non assegna il rigore!

40' Rossoneri che provano a chiudere il primo tempo attaccando, per ora il Verona si chiude molto bene.

36' Gol del Verona. Punizione dalla bandierina, Bouyer sbaglia totalmente l'uscita e Barry insacca a porta vuota. Che errore del portiere rossonero.

30' Partita che è diventata improvvisamente molto intensa. Tanti scontri duri in mezzo al campo.

27' Casagrande prova il sinistro secco da fuori, Bouyer blocca sicuro.

22' Tutto ok per Castagnini, si può proseguire.

20' Scontro tra Castagnini ed Angelicchio su un cross in area del Verona. Ha la peggio il portiere, che rimane a terra dolorante.

18' Tornano a spingere i padroni di casa, soffre un po' il Milan.

14' Pallone a rimorchio in area per Domnitei che di destro spara alto da ottima posizione. Milan Primavera più intraprendente.

10' Miracolo strepitoso di Bouyer che con la mano di richiamo toglie dal sette il gran tiro dal limite di Vermesan.

9' Lontani scatenato in area, miracolo di Castagnini e Mancioppi a porta vuota la spara fuori! Incredibile.

4' Feola prova il tiro a giro, palla ampiamente fuori. Molto Verona in questi primi minuti.

2' Verona pericoloso nuovamente, Bouyer in uscita fuori dall'area sventa tutto.

1' Pericolo! Il Milan perde il pallone in area ma il Verona non ne approfitta. Subito un rischio.

1' Primo pallone per il Milan. Si comincia!

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca per il Milan, divisa gialloblu per il Verona.

Bollettino medico:

- Plazzotta: problema muscolare di basso grado.

- ⁠Castiello: lesione miotendinea importante

- Bianchi: operato mercoledi' al ginocchio sinistro

- Longoni col Milan Futuro

- Ossola col Milan Futuro

- Domnitei scende dal Milan Futuro

Il Milan Primavera torna in campo dopo il derby della scorsa settimana pareggiato 2-2: col Verona bisogna voltare pagina e non pensare alla rimonta casuale subita dai nerazzurri. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

HELLAS VERONA: Castagnini, Szimionas, Vermesan, De Battisti, De Eossi, Feola, Yildiz, Mussola, Casagrande, Barry, Peci. A disposizione: Tommaso, Taccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.

MILAN (3-4-3): Bouyer; Cullotta, Colombo, Pandolfi; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistin, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

Arbitro: Gianmarco Vallati