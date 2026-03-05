MN - Primavera, si sta giocando Milan-Cremonese: presenti sugli spalti anche Moncada, Kirovski e Vergine
Allo Sportitalia Village di Carate Brianza si sta giocando Milan-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Sugli spalti per vedere da vicino la squadra di Giovanni Renna, sono presenti anche Geoffrey Moncada, Jovan Kirovski, dirigente responsabile di Milan Futuro, e Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile rossonero.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1:
MILAN: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, Hodzic; Scotti, Asanji, Lontani. A disp.: Catalano, Ossola, Zaramella, Perera, Colombo, Borsani, Nolli, Vladimirov, Angelicchio, Cissé, Idrissi-Redragui. All.: Renna.
CREMONESE: Cassin, Lamorte, Ragnoli Gall, Lottici Tessadri, Faye, Lickunas, Biolchi, Pavesi, Marsi, Paganotti, Gashi. A disp.: Novati, Bugn, Bagordo, Patitucci, Herzuah, Lubrano, Bighetti, Stefani, Prendi, Jenzeri. All.: Pavesi.
