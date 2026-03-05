Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese

Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese
Oggi alle 13:36La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, Hodzic; Scotti, Asanji, Lontani. A disp.: Catalano, Ossola, Zaramella, Perera, Colombo, Borsani, Nolli, Vladimirov, Angelicchio, Cissé, Idrissi-Redragui. All.: Renna. 

CREMONESE: Cassin, Lamorte, Ragnoli Gall, Lottici Tessadri, Faye, Lickunas, Biolchi, Pavesi, Marsi, Paganotti, Gashi. A disp.: Novati, Bugn, Bagordo, Patitucci, Herzuah, Lubrano, Bighetti, Stefani, Prendi, Jenzeri. All.: Pavesi.