MN - Renna dopo Roma: "Portiamo a casa una grande prestazione. Da errori come quelli di oggi impareremo"

vedi letture

L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha commentato la sconfitta di misura della sua squadra a Roma contro la formazione dell'ex Federico Guidi.

Qual è il rimpianto oggi?

"Il risultato, perché portiamo a casa una grande prestazione. I ragazzi hanno imposto il loro gioco, a lunghi tratti c'è stata da parte nostra un dominio, soprattutto nella gestione. In un'occasione potevamo fare meglio, però sono contento perché i ragazzi stanno dimostrando giorno dopo giorno che la loro crescita deve avvenire anche tramite errori come quello che ha portato al gol della Roma".

Altri 2009 in campo oggi

"Oggi abbiamo giocato con 7 2008, c'è stata anche una seconda apparizione di Petrone, che è un 2009. Oramai questa cosa non la vediamo più. Anagraficamente parlando siamo un gruppo giovane ma capace di giocarsela con tutti. L'importante è che restino sempre i nostri principi di gioco, come rischiare di più le giocate".