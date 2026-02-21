Primavera, che doppietta di Scotti! Le sue parole dopo Milan-Napoli 2-1

vedi letture

Al termine della partita, il match winner e capitano Filippo Scotti, autore di una bellissima e importantissima doppietta che ha permesso ai rossoneri di conquistare i 3 punti, ha parlato così commentando la partita:

"Ci sono stati tanti infortuni, ci sono mancati anche altri giocatori perchè erano squalificati e questo fa capire che la squadra è fatta da tutti titolari, non ci sono solo 11 titolari, come ha detto il mister siamo tutti essenziali per questa squadra e oggi si è visto con la conquista dei tre punti. Essere capitano del Milan è un onore, essere capitano di una squadra del genere con un mister così e dei ragazzi maturi nonostante l'età è favoloso"